Operário fica soterrado em obra na zona oeste de SP Um operário ficou totalmente soterrado por volta das 8h30 de hoje, após um deslizamento de terra em uma obra no Jaguaré, zona oeste da capital paulista, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Uma equipe do helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionada para auxiliar no resgate. Não há informações do estado de saúde da vítima.