Operário morre ao cair de andaime em obra de hospital Um funcionário da construção civil morreu ao cair de um andaime, por volta das 10h45 de hoje, em uma obra de expansão do Hospital Oswaldo Cruz, na região da Bela Vista, em São Paulo. O acidente aconteceu na Rua Santa Ernestina, altura do número 174. Segundo a assessoria do hospital, o acidente está sendo apurado.