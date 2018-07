Operário morre ao cair do 20º andar de obra Um operário morreu na manhã desta sexta-feira, 29, após cair do 20º andar de um prédio em construção na Rua Gabriele D?Annuzio, no Campo Belo, zona sul de São Paulo. O Corpo de Bombeiros segue no local e, após a perícia, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).