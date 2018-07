Operário morre ao cair em caixa d?água em SP

Os dois operários despencaram de uma altura de cerca de 5 metros, após o andaime de ferro em que se apoiavam se desmontar. A caixa, cuja altura total é de 17 metros, estava vazia. Os bombeiros precisaram descer de rapel para socorrer as vítimas, que acabaram içadas até o topo da estrutura. A operação de resgate durou mais de três horas. ?Recebemos a informação dos trabalhadores de que ele estava sem o cinto de segurança?, afirmou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo (Sintracon-SP), Antonio de Sousa Ramalho.

Responsável pela obra, a Construtora Lemam informou que somente o laudo da perícia poderá confirmar ou afastar essa hipótese. A mesma resposta foi dada pela Polícia Civil. A construtora assegurou que fornece todos os equipamentos de segurança e prometeu dar o apoio financeiro necessário para a família de Pires. Nascido em Ibiassucê, na Bahia, ele atuava havia três meses na obra. Desde janeiro, quatro operários perderam a vida após sofrerem quedas em canteiros de obras. Outros dois foram vítimas de acidentes com máquinas e dois morreram soterrados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.