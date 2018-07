Operário morre após acidente de trabalho na CSN, no RJ

O trabalhador foi socorrido após ter sido derrubado pelo equipamento, que é capaz de carregar uma bobina de aço de 20 toneladas. Foi atendido no Hospital Vita, a poucos metros da usina, mas não resistiu aos ferimentos no abdome.

A Polícia Civil realizou perícia no local do acidente e vai investigar as circunstâncias do episódio, incluindo a possível responsabilidade do condutor da máquina. A CSN informou que prestará assistência à família do operário e que sua Gerência de Segurança no Trabalho (GST) vai apurar as causas do acidente. A empresa informou que esse foi o primeiro acidente fatal no interior da usina desde 2006 e reafirmou ter compromisso com ações preventivas.