Operário morre após cair de prédio em obra no CE

O funcionário passava por uma tábua de madeira que protegia o fosso do elevador da obra da Construtora Mota Machado quando a madeira não resistiu e o trabalhador caiu de uma altura de 15 andares, morrendo no local. De acordo com o sindicato, a queda se deu por falta de proteção no fosso do elevador.

Outras duas mortes ocorreram em Fortaleza e região metropolitana nos últimos cinco dias. Na sexta-feira, 4, um operário morreu na obra do Centro de Convenções, no bairro Dionísio Torres. Outro caso aconteceu na segunda-feira, em obra do programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro Jurema, em Caucaia, região metropolitana.

Segundo o sindicato, também hoje um outro trabalhador foi levado em coma para o Hospital José Frota após ser atingido por uma escora de ferro, que caiu do 10ºandar de uma obra, em Aldeota. Este ano, segundo o sindicato, foram registradas 20 mortes de operários em obras de Fortaleza e região metropolitana.