Operário morre após cair do 21º andar em Higienópolis Um operário morreu na tarde de hoje após cair do 21º andar de um prédio na Avenida Higienópolis, na altura da Rua Sabará, região central de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 16h20. A morte foi constatada pela Unidade de Suporte Avançado do Corpo de Bombeiros.