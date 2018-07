Operário morre após queda na obra de estádio da Copa em Manaus

Marcleudo de Melo Ferreira, de 22 anos, caiu do teto do estádio, de uma altura de 35 metros, quando um cabo se rompeu.

Esta foi a terceira morte de trabalhadores durante as obras do estádio.

Ferreira chegou a ser atendido no Hospital 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos.

Os demais trabalhadores foram mandados para casa e só deverão retornar na segunda-feira.

A construtora Andrade Gutierrez informou, por meio de nota, que o jovem era funcionário de uma empresa subcontratada que presta serviços na montagem da cobertura da Arena da Amazônia.

"Reiteramos o compromisso assumido com a segurança de todos os funcionários e que uma investigação interna está sendo feita para apurar as causas do acidente. As medidas legais estão sendo tomadas em conjunto com os órgãos competentes", disse a Andrade Gutierrez, lamentando o acidente.

(Reportagem de Bruno Kelly)