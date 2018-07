Operário morre em acidente em estaleiro no RJ Um operário morreu e pelo menos sete ficaram feridos, na tarde desta quinta-feira (6), em um acidente ocorrido no estaleiro Keppel Fels, no distrito de Jacuecanga, em Angra dos Reis, litoral sul do Estado do Rio de Janeiro. As vítimas estavam numa plataforma e trabalhavam na restauração de um navio, quando teriam sido atingidas por uma peça que se soltou da embarcação. Cerca de 15 operários teriam caído no mar.