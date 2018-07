Operário morre em obra de shopping em Sorocaba

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte. O Instituto de Criminalística da Polícia Civil fez perícia no local. É a segunda morte que ocorre nas obras do shopping - outro operário morreu em fevereiro, ao ser atingido por uma viga de concreto. Em nota, a rede Giraffas lamentou o acidente e informou que o trabalhador prestava serviço a uma empresa terceirizada. "A rede brasileira de restaurantes informa que aguarda o laudo de perícia, a ser divulgado brevemente, mas, desde já, se solidariza e se mantém em contato com a família do colaborador da empresa, oferecendo todo o apoio necessário", diz em nota. O shopping informou que colabora com as autoridades para a apuração da causa da morte.