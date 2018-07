Operário morre em obra de shopping em Sorocaba

Soldados do Corpo de Bombeiros de Votorantim prestaram socorro à vítima, que chegou a ser levada ao Hospital Regional de Sorocaba, mas não resistiu.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no local para a perícia. De acordo com as primeiras informações, o guindaste instalado no caminhão teria atingido a viga, causando a queda. O shopping, do grupo Jereissati, deve ser inaugurado no segundo semestre deste ano e as obras não foram interrompidas no Carnaval.

Em dezembro do ano passado, sete pessoas morreram na queda do muro de uma antiga fábrica que estava sendo restaurada para abrigar o shopping Pátio Cianê, em Sorocaba.