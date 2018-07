Operários acham garrafa com bilhete de 1944 em Auschwitz

Operários que trabalhavam perto do local onde funcionou o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, encontraram uma garrafa contendo um bilhete deixado por prisioneiros dos nazistas há quase 65 anos.

A garrafa estava escondida em uma parede de concreto no porão de uma escola abandonada que era usada como armazém pelos militares nazistas,a algumas centenas de metros de distância do campo de concentração.

Acredita-se que os militares tenham obrigado os prisioneiros a reforçar as paredes para também usar o local como abrigo antiaéreo.

Segundo um representante do Memorial e Museu de Auschwitz-Birkenau, a mensagem foi escrita a lápis em 9 de setembro de 1944. Nela, estão os nomes, as cidades-natais e os números de prisioneiro de sete detentos - seis poloneses e um francês. "Todos têm idades entre 18 e 20 anos", diz a frase final do bilhete.

Escondida

"Os autores eram jovens que estavam tentando deixar algum rastro de sua existência", disse o porta-voz do museu.

Ele informou ainda que pelo menos dois deles sobreviveram à sua passagem pelo campo, mas não deu mais detalhes.

A mensagem deixada na garrafa teria sido escrita em um pedaço de saco de cimento.

Cerca de 1,1 milhão de pessoas morreram em Auschwitz sob o regime nazista.

A maioria delas era de judeus europeus, mas também havia poloneses não-judeus, ciganos e outros.

