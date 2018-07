Operários ficam pendurados no 8º andar de prédio em SP Dois operários ficaram pendurados hoje em um andaime travado no oitavo andar de um prédio no bairro Morumbi, na zona sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou quatro equipes ao local, os homens trabalhavam na fachada do prédio e ficaram presos no andaime. Até as 18h50, os bombeiros não tinham resgatado os trabalhadores nem informaram detalhes do incidente.