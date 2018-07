Opine sobre metas brasileiras até dia 31 Fica aberta até dia 31 a consulta pública pela internet para o Plano Estratégico da Convenção sobre Diversidade Biológica para 2020. O documento, preparado neste ano com participação de empresários, sociedade civil, academia, governo e populações tradicionais, resume as contribuições da sociedade brasileira para a elaboração de metas nacionais de biodiversidade para 2020 e de submetas para serem alcançadas entre 2013 e 2017. Mais informações no site do MMA (mma.gov.br). / KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS