Ópio faz canguru andar em círculos na Austrália

Pequenos marsupiais da família dos cangurus, os wallabies, estão comendo o fruto imaturo da papoula - de onde se extrai o ópio - e, sob o efeito da substância, passam a andar em círculos pelas plantações da região onde vivem, na Austrália.

Lara Giddings, procuradora-geral do Estado da ilha da Tasmânia, disse que os marsupiais foram vistos saltitando em plantações de papoula cultivadas para fins medicinais. A Austrália responde por cerca de 50% do cultivo legal de ópio do mundo usado para produzir morfina e outros analgésicos.

Giddings revelou a informação durante depoimento em uma audiência parlamentar sobre a segurança nas plantações de papoula.

"Uma coisa interessante que encontrei recentemente em um dos meus relatórios sobre a indústria da papoula foi que nós tivemos um problema com wallabiesentrando nas plantações e girando em círculos como se fossem pipas", disse a procuradora-geral.

"Depois, eles colidem", acrescentou. "Nós encontramos círculos feitos em plantações de papoula por wallabies entorpecidos."

Extra-terrestres

Rick Rockliff, porta-voz de um produtor de papoula da Tasmânia, disse que os marsupiais penetras não são muito comuns, mas que outros animais já foram avistados em plantações legais de ópio.

"Já houve muitas histórias sobre ovelhas que comeram alguns dos frutos após a colheita e elas também andaram em círculos", afirmou Rockliff.

O fazendeiro aposentado Lyndley Chopping também contou ter observado comportamentos estranhos dos pequenos cangurus nas plantações de papoula.

"Eles vinham, comiam as papoulas e iam embora", disse Chopping à rede ABC News. "Depois, voltavam e faziam os círculos no pasto."

Algumas pessoas acreditam que os misteriosos círculos que geralmente aparecem em plantações em diversos países são criados por extra-terrestres. Outros, descartam a teoria e atribuem os círculos a brincadeiras de outros animais ou seres humanos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.