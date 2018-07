Ópio rendeu US$ 100 mi ao Talebã em 2007, diz ONU

O Talebã obteve mais de US$ 100 milhões em 2007 com o comércio de ópio no Afeganistão, disse o diretor do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC), Antônio Maria da Costa. Em entrevista na Rádio 4 da BBC, Costa disse que os recursos foram obtidos com um imposto de 10% cobrado de agricultores das áreas controladas pelo Talebã. A ONU estima que a colheita do ano passado de papoulas, usadas como matéria-prima para a produção do ópio, teve um valor de US$ 1 bilhão. Segundo Costa, o Talebã ganhou mais dinheiro ainda com outras atividades relacionadas ao comércio de ópio. "Uma delas é a proteção a laboratórios e a outra é que os insurgentes oferecem proteção à carga, transportando ópio através da fronteira", disse o funcionário da ONU. As estatísticas finais para a colheita deste ano ainda não foram divulgadas, mas acredita-se que ela será menor por causa de seca, infestação e a proibição do cultivo de papoulas imposta no norte e leste do Afeganistão. Isso vai levar a uma redução da receita obtida com a droga, "mas não muito", afirmou Costa. Nos últimos anos houve uma grande produção de papoulas, e os agricultores afegãos cultivaram mais do que a demanda global. "No ano passado, os afegãos produziram cerca de 8 mil toneladas de ópio", afirmou Costa. "O mundo, nos últimos anos, consumiu cerca de 4 mil toneladas de ópio, o que deixa um excedente." "Ele está armazenado em algum lugar, não com os agricultores", acrescentou. Os estoques representam centenas de milhões de dólares e não se sabe se eles estão nas mãos de traficantes, autoridades afegãs corruptas, políticos ou do Talebã. Segundo autoridades britânicas, a receita obtida com as drogas financia operações militares do Talebã. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.