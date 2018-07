Oportunidade e perigo

Agora é o momento da oportunidade e do perigo também, porque as fórmulas antigas de domínio e controle ressurgem aproveitando-se das circunstâncias atuais para dar novo golpe. A única forma de evitar que isso aconteça é vigiar constantemente nossos mais íntimos pensamentos, porque a civilização nada mais é do que o somatório de todas as intimidades individuais. Gelem, seres humanos, quando ouvirem que a melhor forma de garantir uma Nação saudável e feliz é o fortalecimento do Estado, gelem! Por trás dessa aparente boa intenção viceja o autoritarismo. No primeiro dia, teremos o Estado a nos orientar nos empreendimentos privados. No dia seguinte, teremos o Estado a nos dizer o que devemos pensar e sonhar.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Os assuntos corriqueiros não devem ser desprezados só porque conhecidos, já que isso não inibe a criatividade. Você pode aplicar a criatividade às tarefas cotidianas e ver assim outro lado das mesmas coisas de sempre.

TOURO 21-4 a 20-5

O convencimento de que tudo deve ser feito competitivamente faz você pensar que deveria agir com rapidez, antes de outrem assumir a dianteira. Es-se pensamento consome toda a sabedoria intuitiva e joga-a na lixeira.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

As coisas podem ser relativamente fáceis neste momento, o que configura um desafio para sua alma, que tende a complicar tudo, não pelo gosto de fazê-lo, mas pelo prazer de desatar os nós depois de tê-los amarrado.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Os ânimos andam exaltados e acontecem situações hilárias para quem não participa delas, mas tensas para quem está dentro delas. O volume da voz aumenta, mas ninguém assume que está nervoso ou irritado.

LEÃO 22-7 a 22-8

Hoje, parece sedutor e interessante o uso de truques e armadilhas, porque as artimanhas garantiriam a satisfação de desejos. Porém,

esse tipo de atitude encerraria você dentro de um labirinto de mentiras.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Daria para levar uma vida constantemente tranquila e sossegada num planeta como o nosso, numa civilização como a atual? Certamente, não daria não! Por isso, encare os sustos com naturalidade, fazem parte do caminho.

LIBRA 23-9 a 22-10

Supere quaisquer pudores que você sentir a respeito de divulgar seus feitos e conquistas. Apenas de achar que não fez nada além do que cumprir obrigações, neste momento seria sábio permitir-se a divulgação das conquistas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

As pessoas têm suas próprias opiniões e ainda que as delas contrarie as suas, melhor será respeitá-las, inclusive porque elas perceberão isso e tratarão você com maior respeito também. Assim deveria ser o tempo todo.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

No ímpeto, a alma toma atitudes fortes com a boa vontade

de simplificar a situação em andamento. Porém, como a natureza da situação é complexa, a simplicidade é rejeitada porque acrescentaria mais problemas.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

O estado de competição é estressante e contraproducente inclusive, porque faz com que sua alma se meta a medir forças quando na verdade seria mais sábio dar espaço para que a força de outras pessoas brilhe forte.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Sua alma gostaria de fazer a mágica de conseguir que todas as pessoas fossem incluídas e ninguém ficasse de fora. Porém, no momento isso seria impossível e, por isso, melhor será que você promova a exclusão também.

PEIXES 20-2 a 20-3

Conquistar alguém é uma ilusão, porque é impossível conquistar quem tem desejos próprios. Eventualmente, você pode fazer com que uma pessoa deseje você, o que parecerá uma conquista, mas, quanto duraria essa situação?