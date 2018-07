Oposição acusa EBC de ser 'chapa-branca'

RIO

Resultado da fusão da TV Educativa do Rio e do Maranhão com a Radiobrás, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) pretende oficialmente operar uma emissora de televisão pública, a TV Brasil, segundo o modelo europeu, estabelecido na lei que a criou. Em tese, apesar de receber dinheiro da União, seu acionista controlador, a estatal é independente em termos editoriais, prestando contas apenas a seu Conselho Curador, que tem poder para demitir sua diretoria. PSDB, DEM e PPS, porém, acusam-na de ser uma emissora "chapa branca", dedicada à propaganda do governo federal, que nega as acusações.

A EBC não cuida só da TV Brasil. Também administra o NBr, canal de notícias oficiais, responsável por transmissões de solenidades e viagens do presidente; a Agência Brasil, que distribui notícias e fotos gratuitamente; oito rádios estatais; o Canal Integración, uma associação com TVs latino-americanas, para a transmissão de programação 50% em português e 50% em espanhol; e a EBC Serviços, divisão destinada a prestar serviços a entes públicos e privados. A Lei 11.652/2008 dispensa organizações públicas federais de licitação para contratar a EBC.

A TV Brasil é transmitida, em sinal aberto, no Rio de Janeiro (canal 2 analógico e canal 41 digital), em Brasília (canais 2 e 15, nas duas formas, respectivamente), em São Paulo(62 e 63) e São Luís (2, analógico). Pode ser sintonizada, em todo o Brasil, pelo 116 da Sky, pela NET (em 13 capitais e dez cidades do interior), pelo canal 900 da Oi TV no Rio de Janeiro e em Minas e pelo 695 da Telefônica.

Ao todo, 24 unidades da Federação são atingidos atualmente pelo sinal da TV Brasil, aberto e fechado, em transmissão digital e analógicas.

Uma pesquisa do Datafolha apontou, no ano passado, uma audiência nacional de 10% para a TV Brasil. Foram ouvidas 5.192 pessoas, em 146 municípios, entre todas as classes sociais, acima de 16 anos. A maioria (79%) dos telespectadores pertence às classes B (32%) e C (47%), é do sexo masculino (57%), tem idade média de 39 anos, grau de escolaridade médio (46%) ? 17% têm nível superior. W.T.