Oposição ao sindicato promete ônibus de graça em PE A Oposição Rodoviária de Verdade CSP-Conlutas - Central Sindical e Popular, que trava disputa com a direção do Sindicato dos Rodoviários do Recife, anunciou nesta quinta-feira que os motoristas e cobradores em greve desde a segunda-feira, 1, na região metropolitana da capital de Pernambuco, porão os ônibus nas ruas na tarde desta quinta-feira com a porta traseira aberta para que os passageiros andem de graça.