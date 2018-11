Oposição aperta certo e Palocci amplia explicações

Durante o dia, Palocci recebeu os líderes do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), e do PT no Senado, Humberto Costa (PE). Demonstrou tranquilidade e se colocou à disposição dos aliados para prestar as informações necessárias para debelar qualquer crise que envolva o governo.

"Ele está tranquilo. Não me pareceu tenso e contou que a consultoria prestou serviços especialmente na área financeira", afirmou Costa.

A manifestação anterior da Casa Civil --antes do email enviado aos senadores nesta terça-- tinha sido no domingo, quando emitiu uma nota oficial para esclarecer pontos relativos à reportagem do jornal Folha de S.Paulo do mesmo dia que apontava que o ministro teria ampliado seu patrimônio em 20 vezes desde 2006.

Na nota, o ministro esclareceu que sua evolução patrimonial consta em sua declaração de Imposto de Renda.

No email aos senadores, a Casa Civil argumenta que Palocci agiu dentro da lei ao montar a consultoria para prestar serviços na área econômico-financeira e cita um levantamento recente que mostra que 273 parlamentares são sócios em algum tipo de empreendimento.

Segundo a mensagem, "no mercado de capitais e em outros setores, a passagem por Ministério da Fazenda, BNDES, Banco Central proporciona uma experiência única que dá enorme valor a estes profissionais no mercado".

A Casa Civil argumenta que por essa razão "muitos se tornaram em poucos anos banqueiros como os ex-presidentes do Bacen e BNDES Pérsio Arida e André Lara Rezende, diretores de instituições financeiras como o ex-ministro Pedro Malan ou consultores de prestígio como o ex-ministro Maílson da Nóbrega", diz o texto.

OPOSIÇÃO

Durante o dia, os partidos de oposição se revezaram em iniciativas para pressionar Palocci a dar mais explicações, para conseguir informações junto a órgãos federais e abrir uma investigação formal no Ministério Público pelo aumento patrimonial do ministro.

PPS, DEM, PSDB e PSOL protocolaram pedidos na Procuradoria Geral da República (PGR) para que seja investigada a atuação da consultoria, seus contratos e a relação do ministro com a empresa.

Mais cedo, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, informou que vai examinar os pedidos de investigação que chegarem às suas mãos, mas disse que as informações divulgadas pela imprensa até agora "são insuficientes" para formar "qualquer posicionamento".

Nesta terça-feira, durante cerimônia no Palácio do Planalto, Palocci foi chamado por repórteres para comentar as denúncias, mas evitou falar.

A presidente Dilma Rousseff até agora tem dado total apoio ao ministro e pela manhã usou uma metáfora para dizer que a situação de Palocci está segura no governo.

Visto pelo mercado financeiro como defensor da estabilidade fiscal e das políticas econômicas ortodoxas no governo da presidente Dilma Rousseff, Palocci mantém uma relação próxima com a presidente desde a campanha presidencial e é um dos mais influentes auxiliares do governo.

EXPLICAÇÃO NA CÂMARA

Além de pedir auxílio ao Ministério Público, o PSDB também protocolou pedido no Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf), em Brasília, para que o órgão examine se houve alguma movimentação atípica nas contas da empresa do ministro.

O partido encaminhou ainda, via Câmara dos Deputados, um requerimento para que a Receita Federal informe a situação fiscal da consultoria. Outro pedido foi dirigido à Controladoria-Geral da União (CGU) para saber se a empresa manteve relação contratual com algum órgão do Executivo federal.

O DEM apresentou requerimento, que será votado na quarta-feira, para convocar Palocci para dar explicações na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara.

O ministro, segundo a Folha, comprou dois imóveis por meio da empresa Projeto. Um apartamento de 6,6 milhões de reais e uma sala comercial de 882 mil reais, em São Paulo, ambos adquiridos antes de assumir o ministério.

Segundo a nota de domingo de Palocci, a Projeto foi aberta em 2006 para prestar serviços de consultoria econômico-financeira, atividade que realizou até 2010. Depois, explicou na nota, essas atividades foram encerradas devido ao seu cargo, e a empresa passou a funcionar como administradora dos imóveis.

À Comissão de Ética da Presidência, que descartou na segunda-feira investigar o crescimento patrimonial, Palocci também informou que a Projeto atuava na área de consultoria e depois foi remodelada para se tornar apenas a administradora de seus imóveis.