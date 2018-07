Oposição apóia policiais civis na Assembléia de São Paulo

Em um dia de protestos, policiais civis em greve há 15 dias fizeram manifestações em várias cidades. A maior tomou conta do prédio da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) na terça-feira, 30. O plenário quase vazio contrastava com a superlotação das galerias. Aos gritos de "Fora Marzagão, pede demissão!", os policiais buscavam o apoio dos deputados para tentar reabrir a negociação com o governo. Queriam a formação de uma comissão de líderes partidários que procurasse o governador José Serra, mas saíram de mãos abanando. Veja também: Barretos faz abaixo-assinado contra exoneração Cresce registro de BOs em delegacia virtual A iniciativa foi logo abraçada pelos deputados da oposição - como Carlos Giannazi (PSOL) e Roberto Felício (PT) - e pela bancada da segurança - deputados Conte Lopes (PTB), Edson Ferrarini (PTB) e Olímpio Gomes (PV), todos oficiais da reserva da PM. Mas foi bombardeada pelo líder do governo, deputado Barros Munhoz (PSDB). "Enquanto a greve durar, não há negociação. A intenção deles não é negociar, mas encurralar o governo." Na assembléia, só um deputado tentou defender a administração, Mauro Bragato (PSDB). Acabou vaiado. O protesto era o modo de os grevistas comemorarem o Dia da Polícia Civil. Depois dos discursos na Alesp, os manifestantes saíram em passeata até a sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), retornando quase duas horas depois à Assembléia. "Os PMs apóiam os civis e estão a um passo de parar", disse o deputado Major Olímpio. Os policiais alegam que o governo tem folga para gastar com o funcionalismo público. Eles pedem 15% de reajuste neste ano, 12% em 2009 e 12% em 2010. Afirmam que o salário inicial de R$ 3,6 mil pago pelo governo paulista para delegados é o pior do Brasil. O governo oferece reajuste de 38% no piso salarial, a reestruturação das carreiras com a promoção de cerca de mil delegados e um aumento de 4,5% no salário base. Gastos O governo alega que gastou em 2007 R$ 10,5 bilhões com Segurança Pública e Direitos da Cidadania, um total de R$ 264 por habitante. Em termos de receita líquida de transferências per capita, o Estado é o 10º colocado entre os Estados brasileiros. O governo justifica essa posição, alegando que são muito reduzidas as transferências constitucionais e voluntárias da União para o Estado de São Paulo. Por fim, o governo informa que gastou 15,7% de suas receitas líquidas com Segurança, ocupando o quarto lugar entre os Estados brasileiros que, proporcionalmente, mais gastam com a segurança pública - só perde para Minas (17,4%), Rio (17,2%) e Mato Grosso do Sul (16,6%). Interior Boa parte dos manifestantes que ocuparam a Assembléia de São Paulo veio do interior em ônibus fretados. É justamente nessa região do Estado que a adesão à greve é maior, principalmente nas regiões de Ribeirão Preto e Bauru. O maior protesto no interior ocorreu em Campinas. Os sindicalistas reuniram ao menos 800 policiais de diversos municípios da região para a manifestação. O ato público começou às 10 horas, na sede da entidade, no bairro Botafogo. Os policiais seguiram até o Largo do Rosário, no centro. Em Piracicaba, 380 policiais participaram de um protesto. "Não queremos greve, só dignidade", afirmou o investigador e presidente do sindicato em Campinas, Aparecido Lima de Carvalho, de 54 anos, 30 deles dedicados à profissão. var keywords = "";