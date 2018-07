Oposição dá últimato a Mugabe por negociações no Zimbábue

O líder da oposição no Zimbábue, Morgan Tsvangirai, fez um alerta "final" ao presidente do país, Robert Mugabe, antes das eleições presidenciais de sexta-feira. O principal partido de oposição disse que "não haverá negociações" se o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, "se declarar vencedor" nas eleições desta sexta-feira. Veja também: Zimbábue sofre trágico fracasso de liderança, diz Mandela 'Fico na embaixada enquanto for necessário' diz Tsvangirai Opositor pede intervenção de tropas da ONU no Zimbábue Leia artigo de Morgan Tsvangirai Tsvangirai: de líder sindical a inimigo do regime Mugabe, ditador do Zimbábue há quase 30 anos "As negociações estarão acabadas se Mugabe se declarar vencedor e se considerar o presidente. Como é que nós podemos negociar?", disse Tsvangirai em entrevista ao jornal britânico The Times. Mugabe havia dito que poderia estar disposto a conversações depois do pleito que, o governo insiste, vai ser realizado, apesar da retirada do Movimento para Mudança Democrática (MDC), disse o Times. Fazendo uma mensagem direta a Mugabe, Tsvangirai disse: "Você se recusou a falar comigo na época, como pode falar comigo agora? Eu fiz esta oferta, eu dei esta abertura, eu lhe disse que negociaria antes das eleições e não depois, porque não é sobre eleições, é sobre transição". Mandela A pressão internacional para uma saída para a crise no Zimbábue vem aumentando. Na quarta-feira, o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela condenou nesta quarta-feira a violência política e o que chamou de "trágico fracasso de liderança" no Zimbábue. "Nós assistimos com tristeza à prolongada tragédia em Darfur (no Sudão). Mais perto de casa, nós vimos a explosão de violência contra irmãos africanos em nosso próprio país e o trágico fracasso de liderança em nosso vizinho Zimbábue", disse Mandela em Londres, em um jantar em comemoração aos seus 90 anos. Esta foi a primeira vez que o líder sul-africano falou sobre a crise no Zimbábue. A crise no país africano se agravou no último domingo, quando o líder da oposição e candidato à Presidência pelo Movimento para a Mudança Democrática (MDC, na sigla em inglês), Morgan Tsvangirai, retirou sua candidatura no segundo turno e buscou refúgio na embaixada da Holanda em Harare, capital do Zimbábue. Tsvangirai foi o mais votado no primeiro turno das eleições, em março, com cerca de 48%, enquanto o presidente Robert Mugabe obteve cerca de 43%. O número de votos, porém, não foi suficiente para que ele vencesse no primeiro turno. O MDC afirma que 86 de seus partidários foram mortos e 200 mil pessoas expulsas de suas casas devido a uma suposta campanha de perseguição praticada por aliados do presidente Mugabe. Na quarta-feira, Tsvangirai pediu a intervenção de líderes africanos para a superar a crise política. Na segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU já havia condenado por unanimidade a intimidação contra a oposição do Zimbábue e dito que a violência torna "impossível" uma votação livre e justa no segundo turno da eleição presidencial. Os Estados Unidos também afirmaram que não vão reconhecer os resultados da votação. Segundo o correspondente da BBC, James Robbins, Mandela havia mantido silêncio até agora para não prejudicar os esforços do presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, como mediador da crise no Zimbábue. A atuação de Mbeki foi criticada por seu seu fracasso em resolver a crise. Também na quarta-feira, em uma reunião de emergência, representantes da Suazilândia, da Tanzânia e de Angola, países que integram a Comunidade de Desenvolvimento do Sul da África (SADC, na sigla em inglês), pediram que o governo do Zimbábue adie o segundo turno das eleições presidenciais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.