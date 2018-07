Oposição discute estratégia após denúncia contra Lula

Por enquanto, os presidentes das duas legendas, o deputado tucano Sérgio Guerra e o senador do DEM, José Agripino, adotam uma posição cautelosa e avaliam que as denúncias da revista por si só não sustentam uma representação ao Ministério Público pedindo uma investigação formal contra Lula.

"(A denúncia) é séria, mas não traz declarações (diretas do Marcos Valério). É preciso que as revelações se confirmem para que o partido possa tomar medidas junto ao Ministério Público", disse Agripino à Reuters nesta segunda-feira.

Guerra concorda com o colega e diz que "a matéria por si só não é suficiente" para ingressar com ações formais no Ministério Público.

A reportagem da Veja é baseada em fontes não reveladas, identificadas como familiares ou pessoas próximas a Marcos Valério, que é acusado pelo Ministério Público no processo do mensalão como operador do esquema que veio à tona em 2005, durante o primeiro mandato de Lula.

"Não podem condenar apenas mequetrefes. Só não sobrou para o Lula porque eu, o Delúbio (Soares, à época tesoureiro do PT) e o Zé (José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil) não falamos", teria dito Valério, de acordo com a reportagem.

Guerra acredita que é necessário manter o "assunto vivo" para que surjam novos fatos e revelações. "É cedo para dizer" que a matéria serve como prova contra o Lula, disse à Reuters.

Agripino disse que o partido "não agirá de forma irresponsável", apesar de considerar as revelações "graves".

O líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, porém, quer uma ação imediata dos partidos de oposição junto ao Ministério Público.

"É uma insinuação muito forte do envolvimento do ex-presidente Lula por ser confirmada pelo agente principal do esquema (do mensalão). Acho que cabe ao Ministério Público investigar", disse o senador à Reuters.

Apesar disso, Dias disse que não pretende adotar uma ação isolada caso os partidos de oposição decidam não ingressar com uma representação formal para investigar Lula.

As cúpulas do PSDB e do DEM devem se reunir ainda nesta segunda para fechar uma posição conjunta do que fazer.

VALÉRIO

No sábado, Marcelo Leonardo, advogado de Valério disse à Reuters que seu cliente não deu entrevista à Veja e negou as declarações atribuídas a ele.

A assessoria do Instituto Lula disse nesta segunda que o ex-presidente ainda não definiu se ele irá se manifestar ou não sobre o conteúdo da reportagem.

Marcos Valério é um dos 37 réus da ação penal do chamado mensalão, em julgamento há seis semanas no Supremo Tribunal Federal e sem prazo para conclusão. Já foi condenado pela Corte por lavagem de dinheiro, peculato e corrupção ativa. Ele ainda será julgado no mesmo processo pelos crimes de evasão de divisas e formação de quadrilha.

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, Dirceu era o chefe do suposto esquema. Nesta segundo a suprema corte inicia a análise do capítulo referente aos políticos que teriam recebido recursos no mensalão, e é o primeiro ponto que inclui acusações contra Dirceu.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro; Edição de Alexandre Caverni)