Oposição diz ter encontrado corpos de ativistas no Zimbábue

O partido de oposição do Zimbábue, Movimento por Mudança Democrática (MDC), afirmou nesta quinta-feira que os corpos de quatro de seus ativistas foram encontrados perto da capital, Harare. Segundo o partido, os quatro jovens foram seqüestrados e assassinados em um distrito ao sul de Harare. O MDC afirma que eles foram levados por militantes do partido do governo, o Zanu-PF. Os corpos foram encontrados a vários quilômetros do local do seqüestro. De acordo com o correspondente da BBC em Johanesburgo, Peter Greste, o corpo da esposa do prefeito eleito de Harare, que é do MDC, também foi encontrado queimado em meio a arbustos. O MDC afirma que mais de 70 integrantes do partido já foram mortos e centenas estão desaparecidos nos incidentes ocorridos durante a campanha presidencial no país. Robert Mugabe, atual presidente, disputa no próximo dia 27 o segundo turno da eleição contra Morgan Tsvangirai, líder do MDC. Eleição "impossível" O chefe da organização regional que monitora o processo eleitoral no Zimbábue, o ministro do Exterior da Tanzânia, Bernard Membe, afirmou que não acredita que o segundo turno das eleições será livre e justo. Membe disse à BBC que a Comunidade de Desenvolvimento Sul-Africana (SADC, na sigla em inglês) acredita que a crescente violência política e a prisão de ativistas de oposição podem fazer com que a realização da eleição seja "impossível". "A primeira impressão que temos é que, se as eleições ocorressem hoje, nunca poderiam ser livres e justas", afirmou. "As informações que recebemos ainda indicam que a violência é crescente por todo o Zimbábue", acrescentou Membe. "Pela primeira vez, temos refugiados internos no Zimbábue como resultado da violência perpetuada no país." Membe afirmou que equipes de observadores internacionais presenciaram a execução a tiros de pessoas e acrescentou que políticos de oposição, incluindo o líder Tsvangirai, estão sendo intimidados. "Temos a informação de que as prisões continuam", disse o ministro tanzaniano. "Lembre-se, no mês passado 45 agentes eleitorais foram detidos." "Desta vez, o secretário-geral do MDC foi detido e, a cada vez que tenta fazer campanha, Tsvangirai é detido em delegacias", acrescentou Membe.