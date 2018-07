Oposição do Barein convoca aumento de protestos antes da F1 O principal bloco de oposição no Barein convocou nesta quarta-feira uma intensificação nas manifestações pacíficas pró-democracia antes da corrida de Fórmula 1 no domingo, dizendo que os holofotes lançados pelo mundo sobre o reino devido ao Grande Prêmio ajudariam a destacar a cobrança por reforma política.