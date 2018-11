Oposição do Iêmen assina acordo para a transição de poder

Saleh, há cerca de 30 anos no poder, enfrenta pressões diplomáticas para aceitar o acordo, depois de já ter recuado na última hora duas vezes por conta de detalhes técnicos.

"Assinamos o acordo na presença de representantes dos Estados Unidos, do Reino Unido, da União Europeia e do secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo, Abdullatif al-Zayani", afirmou um líder da oposição, que não quis ser identificado, à Reuters.

Uma autoridade do Iêmen tinha afirmado mais cedo que Zayani, líder do bloco regional do Golfo, estava no país para presenciar a assinatura da oposição e que o partido do governo assinará o texto no domingo.

Os Estados Unidos e a Arábia Saudita, ambos alvos de ataques da seção da al Qaeda no Iêmen, desejam o fim do impasse no país para evitar um caos maior, uma situação que venha a favorecer a ação dos extremistas.

Na quinta-feira, em discurso sobre o mundo árabe, o presidente dos EUA, Barack Obama, afirmara que Saleh precisava "seguir no seu compromisso de transferir o poder".

Manifestantes, frustrados por não terem derrubado Saleh depois de três meses de protestos, querem que o presidente deixe o cargo imediatamente.

No sábado, 35 manifestantes ficaram feridos num confronto com a polícia em Hudaida, segundo testemunhas.

Saleh, que parece que finalmente vai aceitar a transferência de poder, tem alertado os Estados Unidos e a União Europeia que a al Qaeda pode se fortalecer no Iêmen se ele deixar o governo.