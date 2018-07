Oposição em Camarões diz que eleição presidencial foi fraudada

O presidente veterano Paul Biya, considerado favorito para vencer as eleições e obter a reeleição, admitiu que pode ter havido "imperfeições" na organização da votação no domingo, mas negou a existência de fraude.

"Nossos advogados já estão reunindo provas para mostrar que houve fraude em todo lugar", disse Elizabeth Tamajong, secretária-geral da Frente Social-Democrática (SDF), à Reuters por telefone.

Relatos de que alguns eleitores depositaram duas cédulas, enquanto outros não chegaram a votar arriscam minar a credibilidade da eleição no país produtor de petróleo, semanas depois de uma eleição na Zâmbia mostrar que uma mudança pacífica por meio do voto é possível na África.

Biya, de 78 anos, já foi presidente por 29 anos e sua candidatura à reeleição foi possível apenas depois de ele modificar os limites do mandato presidencial em 2008 - uma medida que se somou à insatisfação popular por causa dos preços dos alimentos que provocou distúrbios nos quais morreram mais de 100 pessoas.

Além de produzir petróleo, Camarões é o principal ponto de entrada marítima da região e rico manancial de alimentos, abastecendo Chade, República Centro-Africana, República do Congo e Gabão. Apesar disso, seu crescimento econômico está abaixo da média da África e os críticos mencionam fracasso da democracia.

A eleição de domingo terminou de forma pacífica, mas problemas de abastecimento de energia fizeram com que a contagem dos votos em alguns distritos fosse feita à luz de velas, com a ajuda das lanternas dos celulares ou, como ocorreu em um distrito da capital Laundê, com as luzes de uma moto.

Os resultados poderão levar até duas semanas para serem divulgados.