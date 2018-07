Oposição em Taiwan lidera apuração em eleição parlamentar O principal partido de oposição de Taiwan, o Partido Nacionalista (Kuomintang, KMT) lidera as eleições parlamentares por uma ampla margem, revelaram os primeiros resultados da apuração neste sábado. Esses dados aumentam as esperanças do KMT de retomar a Presidência do país em março e são um bom presságio para a melhoria das relações com a China. Três horas depois do fechamento das urnas, o partido que já chegou a governar toda a China estava bem à frente do governista Partido Progressista Democrático (PPD), de acordo com resultados preliminares divulgados pelas redes de notícias. O KMT apóia o estreitamento dos laços econômicos com a China e mais diálogo com Pequim,. O PPD, favorável à independência, está na Presidência do país há oito anos. A China reivindica soberania sobre Taiwan, que tem governo próprio, desde o fim da guerra civil, em 1949, quando as forças do derrotado KMT se retiraram para essa ilha. O governo chinês tem dito que colocará Taiwan sob seu controle, com o uso da força, se necessário. A votação deste sábado traz mudanças ao Parlamento. O número de cadeiras será reduzido pela metade para aumentar a eficiência e a prestação de contas de cada parlamentar. O PPD afirmara anteriormente que não conseguiria obter o controle da nova câmara, que terá 113 membros, mas esperava conquistar 50 cadeiras. "Os ricos estão ficando mais ricos e os pobres mais pobres. A melhor coisa a fazer é mudar os partidos", disse You Wei-tsung, de 50 anos, que vota em Taipé há 35 anos. Uma forte votação para o KMT poderia aumentar as chances de seu candidato presidencial, Ma Ying-jeou, na eleição de 22 de março. Ma vai enfrentar o candidato do PPD, Frank Hsieh. (Por Ralph Jennings)