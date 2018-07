Oposição islâmica ganha disputa contra premiê na Malásia O partido islâmico de oposição na Malásia venceu neste sábado eleição por uma cadeira no Parlamento. O pleito, muito disputado, era considerado uma espécie de referendo sobre o próximo premiê, Najib Razak. O Partido Islâmico Pan-malaio, que defende um Estado islâmico, ganhou o assento na região do nordeste da Malásia. O comparecimento às urnas foi alto, 80 por cento, e houve um forte esquema de segurança para a votação. O pleito ocorreu sem incidentes e foi decidido por uma diferença de 2.631 votos. O premiê Najib Razak, que tomará posse em março, depois do último primeiro-ministro haver renunciado, tinha declarado que a cadeira em disputa precisava ser ganha pelas forças do governo. No entanto, parte do eleitorado do partido do governo na região decidiu apoiar o partido islâmico. O resultado não vai alterar o jogo de forças no Parlamento, do país onde o governo tem a maioria. (Reportagem por Razak Ahmad)