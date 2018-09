Oposição no Iêmen convoca grande manifestação para sexta-feira

"Será o dia da 'Sexta-feira da Marcha Adiante', com centenas de milhares de pessoas... iremos chegar onde você está e iremos retirá-lo", disse o porta-voz da oposição, Mohamed Qahtan, à TV Al Jazeera nesta quarta-feira, dirigindo-se ao líder iemenita.

Sete semanas de protestos nas ruas contra o governo de 32 anos de Saleh no empobrecido país da Península Árabe causaram preocupação no Ocidente diante da perspectiva de divisão de uma país onde a Al Qaeda se entrincheirou.

O Iêmen faz fronteira com a Arábia Saudita, maior produtor de petróleo do mundo, e está nas principais rotas de escoamento. Nos últimos dois anos, células da Al Qaeda no Iêmen tentaram ataques no vizinho árabe e nos Estados Unidos.

Uma possível sucessão a Saleh é nebulosa, e o país enfrenta o risco da fragmentação.

Deserções incluindo generais, líderes tribais, diplomatas e ministros atingiram seu clímax depois que atiradores leais a Saleh abriram fogo contra manifestantes na sexta-feira passada, causando a morte de 52 pessoas.

Saleh demitiu seu gabinete e declarou estado de emergência -- que o parlamento aprovou na quarta-feira por um período de 30 dias --, mas o derramamento de sangue deu ainda maior força aos protestos.

Na quarta-feira, os manifestantes carregaram cartazes dizendo "Não ao governo de emergência, carniceiro!". Algumas pessoas passaram a vender camisetas com os dizeres "Sou um futuro mártir".

"Tão certo quanto o sol estar no céu, ele vai cair", disse Suleiman Abdullah, de 28 anos.

"SOMOS SUA PROTEÇÃO"

Queixando-se de negligência, habitantes do sul dizem querer uma secessão, e xiitas do norte realizaram várias rebeliões contra o governante, que agora vive a maior luta de sua vida política.

Apoiado por países árabes e ocidentais como homem forte que mantém coesa a dividida nação tribal, Saleh tem acenado com a perspectiva de guerra civil e desintegração se for forçado a deixar o poder no que diz ser um golpe.

As deserções entre a elite dominante chegaram a seus principais comandantes, incluindo o general Ali Mohsen, comandante da zona militar do noroeste e parente de Saleh no poderoso clã Al-Ahmar.

"Eles pedem que o regime se vá e isso significa caos e destruição. Sim, o regime pode acabar, mas por vias democráticas que envolvem urnas e eleições. Golpes serão rejeitados", disse Saleh em uma reunião com líderes tribais na terça-feira.

O analista político Abdul-Ghani al-Iryani disse acreditar que Saleh se deu conta de que seu tempo acabou.

"Acho que ele só está manobrando para obter termos de saída favoráveis. Ainda assim, com tanques nas ruas de Sanaa, está mantendo a cidade refém", declarou. Iryani disse que Saleh buscará imunidade contra processos e a proteção de seus bens.

Mais soldados se misturavam nesta quarta-feira entre os milhares de manifestante acampados nas ruas próximas à Universidade Sanaa desde o início de fevereiro. Alguns ostentavam rosas vermelhas para demonstrar apoio ao que vem sendo chamado de "revolução dos jovens".

"Somos sua proteção", disse um soldado, com uma rosa de plástico presa ao fuzil.

(Reportagem adicional de Khaled Abdullah, Mohammed Ghobari, Alistair Lyon e Andrew Hammond)