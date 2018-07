Oposição pede investigação contra Mantega por Casa da Moeda

De acordo com o líder do DEM no Senado, Demóstenes Torres (GO), a representação pede que o MP investigue se houve indício de improbidade administrativa de Mantega ao não demitir o ex-presidente da Casa da Moeda Luiz Felipe Denucci, mesmo após receber denúncias contra o auxiliar.

"Estamos pedindo para investigar se houve omissão do ministro em não demitir o presidente da Casa da Moeda", disse o senador à Reuters.

"Ao tomar conhecimento dos problemas, o ministro não tomou providências... pedimos que o Ministério Público o processe por improbidade."

Denucci teria aberto "offshores" em paraíso fiscal que teriam recebido 25 milhões de dólares de empresas que seriam fornecedoras da Casa da Moeda, segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

O jornal também publicou notícia segundo a qual o ministro teria mantido o titular da Casa da Moeda mesmo depois de ser avisado que Denucci estava sendo investigado pela Receita e pela Polícia Federal.

De acordo com o ministro, a indicação de Denucci partiu do PTB. Mas segundo a Folha, o deputado cassado Roberto Jefferson disse que Denucci foi apadrinhado pelo PTB por um pedido do ministro.

Mantega afirmou que o PTB vinha pressionando pela substituição de Denucci por meio de acusações que ele considerou sem fundamentos. O ministro teria aconselhado o partido a entrar na Justiça, o que não ocorreu.

O ministro também procurou desvincular a demissão do ex-auxiliar da onda de denúncias.

Segundo Demóstenes, o documento, também assinado pelo PSDB, deve ser protocolado ainda nesta segunda-feira.

