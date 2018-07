Oposição pede que TSE desconte tempo do PT na TV por 'invasões' A coligação "Brasil Pode Mais", do candidato José Serra, entrou nesta quinta-feira com seis ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo que seja descontado tempo do horário eleitoral da candidata do PT, Dilma Rousseff, na televisão, informou o tribunal em seu site na Internet.