Oposição promete Keirrison na Vila Para tentar angariar votos na eleição presidencial do dia 5 de dezembro, a oposição santista promete fazer desembarcar na Vila Belmiro o centroavante Keirrison. O jogador atuou no Palmeiras no primeiro semestre, foi negociado com o Barcelona e emprestado ao Benfica, mas não tem oportunidade na equipe portuguesa. A situação contra-ataca com a promessa de trazer o meia colombiano Macnelly Torres, de 25 anos, atualmente no Colo-Colo, do Chile.