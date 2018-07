Oposição quer CPI mista para investigar denúncias em ministérios

Para criar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), a oposição precisa colher 27 assinaturas no Senado e 171 na Câmara. A CPI é motivada por denúncias que atingem os ministérios da Agricultura, dos Transportes e das Cidades, entre outros.

"Não é uma proposição da oposição, queremos que seja uma proposta daqueles que adotam uma postura republicana", disse o líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias (PR), depois de reunião da qual participaram congressistas do PSDB, do DEM e do PPS nas duas Casas.

Quando as primeiras denúncias atingiram o Ministério dos Transportes, a oposição tentou instalar uma CPI no Senado para investigar suposto esquema de corrupção na pasta.

Chegou a conseguir as 27 assinaturas necessárias com apoio inclusive de senadores de partidos da base governista. Mas o governo conversou com aliados e algumas assinaturas foram retiradas, derrubando o requerimento de criação da CPI.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)