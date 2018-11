Oposição quer investigação de aumento de patrimônio de Palocci

O PPS quer acionar o Conselho de Ética da Câmara para investigar as acusações, publicadas na edição de domingo do jornal, de que a riqueza de Palocci aumentou 20 vezes desde 2006.

"Muito me estranha esses enriquecimentos tão rápidos", disse o deputado Roberto Freire, presidente do partido. O principal partido da oposição, o PSDB, também quer que Palocci explique a fonte dos recursos.

Palocci é visto pelo mercado financeiro como um grande defensor da estabilidade fiscal e das políticas econômicas ortodoxas dentro do governo da presidente Dilma Rousseff.

A posição de Palocci como ministro da Casa Civil e sua relação próxima com Dilma o transformaram, talvez, no segundo político mais poderosos do Brasil.

A matéria de capa da Folha não acusou Palocci diretamente de corrupção, mas forneceu amplos detalhes sobre o rápido crescimento de sua riqueza durante seu mandato na Câmara dos Deputados.

Semanas antes de assumir o cargo no governo Dilma, Palocci comprou, segundo o jornal, um apartamento em São Paulo por 6,6 milhões de reais.

Em comunicado no domingo após a publicação da reportagem da Folha, Palocci defendeu suas declarações anteriores de patrimônio líquido e disse que sua empresa arrecadou lucros legítimos graças ao trabalho de consultoria econômica.

(Reportagem de Brian Winter)