Oposição quer mudar 2a MP dos bancos e ameaça vetá-la no Senado A oposição quer condicionar o voto favorável à medida provisória que possibilita a compra de instituições financeiras privadas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal a mudanças no texto da lei. PSDB e DEM defendem critérios mais rígidos para garantir a transparência dessas operações. Se o governo não ceder, os dois partidos unirão forças para tentar derrubar a MP no Senado, onde o Planalto tem maioria precária. "Se ela não for bem aprimorada, a disposição dos senadores é de derrubá-la", disse à Reuters o líder do PSDB, deputado José Aníbal (SP). A MP 443 autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal e suas subsidiárias a adquirir ações e a assumir o controle acionário de bancos, seguradoras, instituições financeiras e outras empresas. O DEM divulgou nesta quarta-feira uma carta de exigências em troca do apoio ao Palácio do Planalto. "A MP não define cautelas e critérios mínimos ao emprego de recursos públicos em tais operações, abrindo a porta a toda espécie de abusos e arbitrariedades", diz a legenda na nota. O partido exige que o Tesouro Nacional seja o comprador de bancos privados, não BB e Caixa. A legenda também quer definir quais entidades estariam sujeitas ao auxílio do governo federal, bem como o montante de dinheiro a ser empregado com dotação orçamentária própria. Outro pleito oposicionista é estabelecer prazo-limite para as operações e para alienar, passada a crise, as ações adquiridas pelo Estado. (Reportagem de Natuza Nery)