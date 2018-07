Oposição síria busca parceiros 'sem sangue nas mãos'

Autoridades sírias não deram nenhuma resposta formal às várias ofertas de negociações nas últimas semanas. Mas autoridades dizem que não podem aceitar pré-condições sobre a saída de Assad e rejeitaram o que eles dizem ser nada mais que iniciativas de mídia.

O abismo político entre as partes, junto com o impasse diplomático entre as potências mundiais que evitam uma intervenção eficaz, permitiu que os confrontos no chão continuassem, com quase 70 mil pessoas mortas em 22 meses de conflito, segundo estimativa da ONU.

O líder da oposição, Moaz Alkhatib, fez uma oferta de negociações no mês passado sem consultar a coalizão sobre o processo político.

O ministro das Relações Exteriores da Síria, Walid al-Moualem, deve visitar Moscou, um dos principais aliados de Assad, ainda este mês. A Rússia também espera a visita de Alkhatib em breve em busca de um avanço para acabar com a mais sangrenta das revoltas da Primavera Árabe.

Mas os membros da coalizão dizem que não há data definida para uma viagem de Alkhatib a Moscou e o Ministério das Relações Exteriores da Síria minimizou sugestões de que Moualem e Alkhatib poderiam se reunir lá, dizendo que qualquer diálogo deve ocorrer na Síria.

Uma reunião durante a noite do politburo de 12 membros da coalizão no Cairo apoiou a iniciativa de Alkhatib, embora tenha definido diretrizes para quaisquer negociações de paz que serão apresentadas para aprovação pela assembleia plena na próxima quinta-feira.

"Essas diretrizes estipulam que Bashar al-Assad, e todos os líderes de segurança e militares que participaram do assassinato do povo sírio e cujas mãos estão manchadas de sangue não têm lugar na Síria do futuro", disse o membro da coalizão Abdulbaset Sieda à Reuters, no Cairo, após a reunião.

"Nós concordamos em tranquilizar os irmãos sírios do Partido Baath (no poder) cujas mãos não estão manchadas com o sangue do povo sírio que eles são parceiros da Síria."

Outro membro da oposição disse que a reunião da próxima semana da coalizão completa iria tentar reviver os planos para um governo provisório, minados até agora por divisões entre os inimigos de Assad.

Walid Buni, um de uma série de liberais na assembleia, disse à Reuters que Assad e seu Exército e agentes de inteligência não poderiam fazer parte de qualquer negociação.

"Bashar e seus comparsas não serão parte de qualquer negociação. Nós não vamos considerar os presentes do lado do governo como seus representantes," Buni disse.

Ele disse que a reunião abordou como lidar com o Irã e Rússia, principais aliados de Assad, após Alkhatib reunir-se com os ministros de Relações Exteriores da Rússia e do Irã, em Munique no início deste mês.

O programa mundial de alimentos da ONU afirmou nesta sexta-feira que cerca de 40.000 pessoas fugiram de Shaddadeh para a capital provincial Hasakah, a 45 quilômetros ao norte.

Em Damasco, o combate continuou na fronteira de áreas centrais onde as brigadas rebeldes invadiram depois de romper as linhas defensivas das forças de Assad no anel rodoviário, há duas semanas.