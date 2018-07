Oposição síria exorta Assad a responder a pedido de diálogo

Em declarações após um encontro com autoridades russas e dos Estados Unidos na Alemanha, Alkhatib disse ao canal de notícias Al Jazeera que as grandes potências não têm uma solução para a guerra na Síria e só os sírios poderiam decidir sobre o caminho a seguir.

"O regime deve tomar uma posição clara (pelo diálogo). Nós dizemos que vamos estender nossa mão pelo interesse das pessoas e para ajudar o regime a acabar pacificamente", disse ele à emissora, que tem sua sede no Catar. "Agora a questão está nas mãos do regime."

Na semana passada, Alkhatib declarou estar pronto para dialogar com representantes de Assad se o governo libertasse cerca de 160.000 prisioneiros. Mas seu apelo foi recebido com críticas de dentro de sua própria coalizão, que se recusa a dialogar com Assad e diz que ele tem de deixar o poder.

Alkhatib disse que a sua iniciativa foi "humanitária", a fim de salvar vidas sírias e o que resta da infraestrutura do país, depois de quase dois anos de conflito.

"As grandes potências não têm uma visão (para uma solução) ... Só o povo sírio pode decidir sobre a solução."

Ele também afirmou que a formação de um governo de transição com plenos poderes era uma das opções em discussão após a reunião em Munique, mas não entrou em detalhes.

(Reportagem de Mariam Karouny)