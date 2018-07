Oposição ucraniana foca em eleições de 2015 conforme protestos minguam

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram na Praça da Independência, na capital Kiev, para o que se tornou um evento semanal desde novembro, quando o governo de Yanukovich se recusou a assinar um acordo de associação com a União Europeia e se voltou à Rússia para um pacote de resgate econômico.

O número de presentes era visivelmente menor do que na semana passada, quando o número estimado foi de cerca de 100 mil pessoas, pois muitos ucranianos se ocupam com a preparações para os feriados de ano novo e Natal, que na Ucrânia ortodoxa é celebrado no dia 7 de janeiro.

Os números em queda suavizaram a pressão sobre o governo, que está prosseguindo com seu plano de forjar ligações mais próximas com a Rússia, tendo assegurado um pacote de resgate de 15 bilhões de dólares de Moscou e um desconto sobre suprimentos vitais de gás russo.

"Estamos nos preparando para vencer as eleições presidenciais", disse Arseny Yatsenyuk, o líder do partido de oposição Batkivschyna (Pátria, em tradução livre). "Estamos construindo uma equipe... que poderá transformar a Ucrânia em um país Europeu".

Uma pesquisa de opinião publicada nesta semana pela fundação local Iniciativa Democrática mostrou que, se uma eleição presidencial acontecesse agora, Yanukovich perderia no segundo turno para o boxeador campeão de pesos-pesados Vitaly Klitschko, ou até mesmo para qualquer um de vários outros líderes opositores inclusive Yatsenyuk.

(Por Olzhas Auyezov e Pavel Polityuk)