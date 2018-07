Oposição vai ao TSE contra Lula e Dilma por campanha antecipada A oposição ingressou nesta quarta-feira no Tribunal Superior Eleitoral com representação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Dilma Rousseff (Casa Civil) por campanha eleitoral antecipada visando divulgar a ministra, que é cotada para disputar a sucessão presidencial em 2010. A representação do DEM e do PSDB se centra na participação de Dilma em encontro que reuniu cerca de 4 mil prefeitos patrocinado pela Presidência da República na semana passada, entre os dias 10 e 11 de fevereiro. Lula e Dilma teriam usado o encontro para divulgar a possível candidatura da ministra, segundo a oposição. "Não se pode desconsiderar, desse modo, que o evento em causa --patrocinado pelo governo federal, repise-se--, assumiu um viés nitidamente eleitoreiro, principalmente ante as sucessivas citações feitas pelo presidente da República à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, tida pelo chefe do Executivo Federal como a principal candidata para sucedê-lo na Presidência da República", diz o texto da representação. O documento traz depoimentos, reportagens da mídia e até foto da tenda onde se fazia uma fotomontagem dos prefeitos com Lula e Dilma. "O clima eleitoreiro do evento era tão evidente que os participantes do encontro poderiam até mesmo levar de recordação fotografias digitalmente montadas com as 'estrelas' do evento: o presidente da República e a sua candidata preferida à sucessão presidencial, a ministra-chefe da Casa Civil", afirma a representação. Para o deputado Roberto Magalhães (DEM-PE), que foi ao TSE, "ficou claro por meio dos discurso no evento dos prefeitos que havia uma intenção clara de turbinar a candidatura da ministra Dilma. Campanha fora de hora é crime eleitoral", disse o deputado Roberto Magalhães (DEM-PE). Como punição, os partidos pedem multa de 53 mil reais para cada um. Segundo a assessoria do TSE, não há prazo para o julgamento da ação. Além da representação, a oposição fez uma consulta em que pede que o TSE informe os limites de uma campanha eleitoral extemporânea. (Texto de Carmen Munari)