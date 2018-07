Opositor desiste de 2º turno no Zimbábue, diz partido

O líder opositor Morgan Tsvangirai decidiu se retirar da disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais no Zimbábue na próxima sexta-feira, segundo anunciou neste domingo seu partido. O partido MDC (Movimento para a Mudança Democrática) diz que a decisão foi tomada após ao menos 70 de seus simpatizantes terem sido mortos durante a campanha. O presidente Robert Mugabe, que disputaria o segundo turno contra Tsvangirai, acusou o MDC de ser responsável pela onda de violência e disse, em um comício na sexta-feira, que "somente Deus" o tiraria da Presidência e que nunca aceitaria um país governado pelo partido opositor. No sábado, a África do Sul enviou dois mediadores à capital do país, Harare, dias após o próprio presidente sul-africano, Thabo Mbeki, ter ido ao Zimbábue para encontros com Mugabe e com Tsvangirai. Segundo o correspondente da BBC em Johanesburgo Peter Biles, este é possivelmente um esforço de última hora para persuadir Mugabe a cancelar o segundo turno e levar os dois lados a negociações para a formação de um governo de união nacional. Campanha em segredo Observadores internacionais consideram que diante das atuais circunstâncias, com uma grave onda de violência política, a eleição não será capaz de resolver os problemas do país. O MDC alega que membros do partido foram agredidos e que simpatizantes foram expulsos de suas casas, obrigando a campanha de Tsvangirai a se desenrolar em um ambiente de quase segredo. O secretário-geral do partido, Tendai Biti, está preso sob a acusação de traição. Mugabe acusa o MDC de agir de acordo com os interesses da Grã-Bretanha, o antigo poder colonial, e de outros países ocidentais. Os vizinhos próximos do Zimbábue também manifestaram preocupação sobre a validade do segundo turno nas atuais circunstâncias. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.