Opositor do projeto defende mecanismo criado em Kyoto Prevista na lei da política nacional sobre mudança do clima, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fim de 2009, a criação do mercado brasileiro de redução de emissões enfrenta resistências. O coordenador de mudanças do clima do Ministério de Ciência e Tecnologia, José Miguez, não conhece a proposta em estudo pelo Ministério da Fazenda, mas diz que não considera "razoável" criar um mercado interno de venda de certificados de emissões evitadas.