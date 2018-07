Opositor faz 23º greve O jornalista e psicólogo Guillermo Fariñas, de 46 anos, vem de uma família de autênticos revolucionários cubanos. Seu pai lutou ao lado de Ernesto "Che" Guevara no Congo, em 1965. Sua mãe também participou da derrubada do regime de Fulgêncio Batista. Na juventude, Fariñas estudou na União Soviética e serviu ao Exército cubano. Desde que entrou para a oposição, em 1989, ficou mais de 11 anos na prisão e já fez 23 greves de fome. A mais famosa delas foi em 2006, quando ele decidiu protestar contra a censura à internet em Cuba. O jejum durou quatro meses ? ele se alimentava por via intravenosa ? e o deixou à beira da morte. Fariñas, em greve de fome desde o dia 24, rejeitou receber ajuda médica na Espanha. A imprensa oficial disse que o regime lava as mãos diante de uma possível morte do jornalista e o acusou de chantagem.