Opositor pode surpreender

O candidato do SPD, o ministro do Exterior Frank-Walter Steinmeier, disse que é contra uma aliança com A Esquerda no governo federal. Já o Partido Verde admite uma coligação com ressalvas.

"Temos um eleitorado em comum com A Esquerda, mas as promessas deles são irresponsáveis", afirmou o conselheiro estratégico dos Verdes, Stephan Schilling. "A saída dos soldados alemães do Afeganistão é uma dessas promessas. Se sairmos de lá agora, o pequeno progresso que conquistamos seria destruído pelo Taleban."

A Esquerda, fundada pelo ex-social-democrata Oskar Lafontaine, defende a retirada imediata dos 4,2 mil soldados alemães em missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão. No início do mês, um atentado ordenado por um comandante alemão na Província de Kunduz matou civis e contribuiu para o aumento de críticas à presença dos soldados no Afeganistão. Desde então, o apoio ao Partido A Esquerda aumentou - uma pesquisa recente realizada pelo Instituto Forsa colocou em 14% as intenções de voto para a legenda.

"A Esquerda tem o poder de nos surpreender na votação, principalmente por causa de suas propostas sociais e do compromisso de tirar os soldados do Afeganistão", disse Schmid. "Algumas vezes, a promessa de liberdade e de uma terra livre pode ser muito atraente."

DIFERENTES PROJETOS

Política externa

CDU: Apoia a participação da Alemanha na missão da Otan no Afeganistão e é contra a entrada da Turquia para a União Europeia

SPD: Para o partido social-democrata, deve ser deixada em aberto a possibilidade de a Turquia ingressar no bloco europeu

FDP: Ressalta a necessidade do desarmamento global, mas é a favor da missão no Afeganistão

Partido Verde: É a favor de medidas mais duras contra a violação de direitos humanos na China e na Rússia

A Esquerda: Quer a retirada dos soldados alemães no Afeganistão e é contra a participação do Exército em missões estrangeiras

Economia

CDU: É a favor da criação de uma renda mínima para todos os Trabalhadores

SPD: O partido promete criar cerca de 4 milhões de empregos até 2020

FDP: Propõe um programa de estatizações

Partido Verde: Quer a criação de cerca de 1 milhão de postos de trabalho em todo o país

A Esquerda: Apoia a nacionalização de bancos privados

Energia

CDU: É a favor do desenvolvimento da energia nuclear, mas não quer a construção de novas usinas de energia atômica

SPD: Quer que a Alemanha ponha fim à dependência de importação de petróleo

FDP: Quer aumentar o tempo previsto para a exploração de energia nuclear no país

Partido Verde: Promete reduzir as emissões de carbono em 40% até 2020

A Esquerda: Quer a redução do uso de energia nuclear