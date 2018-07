Oprah grava programa com médium de Lula

A apresentadora de TV norte-americana Oprah Winfrey gravou ontem uma entrevista com o médium João de Deus, famoso internacionalmente por suas operações espirituais na cidade de Abadiânia, localizada a 115 quilômetros de Brasília.

João de Deus já atendeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Nesta semana, a equipe médica do ex-presidente informou que não há mais sinais de tumor na laringe; Chávez ainda está em tratamento.

Oprah chegou dos Estados Unidos na madrugada da quarta para quinta-feira, em seu jatinho particular.

A aeronave pousou em Brasília, e a apresentadora seguiu então para a cidade goiana, onde chegou por volta das 9 horas com uma equipe de 15 pessoas - seguranças, cinegrafistas e técnicos de seu programa. Foi a primeira vez que Oprah viajou para a América do Sul.

Em Abadiânia, ela acompanhou os trabalhos espirituais de João de Deus ao longo de todo o dia. Na presença de Oprah, João de Deus incorporou dois médicos: pela manhã, José Valdivino, e à tarde, José Augusto. Foram feitas várias cirurgias espirituais, tanto as chamadas invisíveis quanto as visíveis.

A entidade que incorporou João de Deus convidou Oprah para acompanhar de perto as cirurgias visíveis. Ela segurou os instrumentos enquanto ele fazia os trabalhos.

Oprah contou que ficou muito impressionada com os casos que ouviu durante o atendimento. A apresentadora e a equipe almoçaram com funcionários da casa onde João de Deus atende. Depois do almoço, ela gravou entrevista com o médium.

Oprah visitou também a Casa da Sopa, que fornece alimentação para as pessoas carentes de Abadiânia e é mantida por João de Deus.

"Foi uma experiência incrível. Ainda estou processando todas as informações. O que vocês têm aqui é um presente", disse a apresentadora, ao fim do dia.

Ela contou que foi a Abadiânia motivada pela popularidade de João de Deus fora do Brasil e pelos relatos de cura que ouviu. "Quis ver com meus próprios olhos", afirmou.

O médium já tinha sido protagonista de um programa da apresentadora, mas foi a primeira vez que os dois se encontraram. Oprah prometeu voltar. "Ela vai voltar mesmo. A Oprah é abençoada, merece tudo que conseguiu", afirmou o médium.

Oprah disse que ficou impressionada com o tamanho da cidade de Abadiânia. "Não imaginava que houvesse algo tão importante numa cidade tão pequena."

A chegada da Oprah causou um rebuliço entre os estrangeiros que estavam na cidade. Já os moradores não a conheciam.