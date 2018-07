Oracle compra produtora de equipamento de rede por US$2 bi

A oferta de 29,25 dólares por ação representa um ágio de 22 por cento sobre o fechamento do papel da Acme na sexta-feira na Nasdaq. O valor do negócio é baseado no número de ações em circulação da empresa até 31 de dezembro.

As ações da Oracle operavam em baixa de cerca de 2 por cento após o anúncio.

O presidente-executivo da Oracle, Larry Ellison, que ampliou o faturamento da companhia dramaticamente ao longo da última década em meio a uma série de aquisições, tinha afirmado em outubro que não iria excluir a possibilidade de nenhuma grande aquisição "mais adiante".

A última aquisição da Oracle foi a empresa de computação em nuvem Eloqua, comprada por 810 milhões de dólares em dezembro.

A Acme teve receita de 70,7 milhões de dólares no quarto trimestre e lucro ajustado por ação de 0,09 dólar. Analistas esperavam ganho de 0,08 dólar.

A Acme tem sido atingida por fracos investimentos em telecomunicações nos últimos trimestres, com menores gastos de operadoras de telefonia em novos projetos e atrasos de planos atuais. As ações da empresa acumularam queda de 18 por cento no ano passado.

(Por Sayantani Ghosh em Bangalore, Índia)