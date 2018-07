Oracle comprará fabricante de software Eloqua por US$810 mi

A Eloqua fabrica software para permitir às empresas prever e aumentar a receita por meio do monitoramento e medição de iniciativas de venda e marketing. A empresa tem mais de mil clientes incluindo a Cisco, a Dell e os times de basquete da NBA Miami Heat e Sacramento Kings.

A oferta de 23,50 dólares por ação representa um prêmio de 31 por cento em relação ao valor da Eloqua no fechamento do pregão na Nasdaq na quarta-feira.

O Conselho da Eloqua foi unânime na aprovação do negócio, que deve ser fechado no primeiro semestre de 2013.

A Oracle disse na terça-feira que o crescimento das vendas de software continuará forte no próximo ano, apesar dos temores de que possa haver um grande aumento de impostos e que cortes no orçamento do governo dos Estados Unidos possam levar a uma queda nos gastos do consumidor.

(Reportagem de Sayantani Ghosh, em Bangalore)