Oracle divulga equipamento para impulsionar negócios de hardware

Servidores construídos com os novos microprocessadores "T5" da Oracle superaram diversos recordes de desempenho e processaram bancos de dados e aplicativos corporativos muito mais rapidamente do que as versões anteriores, disse o empresário bilionário a repórteres em um evento na cidade de Redwood City, Estado da Califórnia.

Ellison está orientando a divisão de hardware da Oracle, adquirida com a compra de 5,6 bilhões de dólares da Sun Microsystems em 2010, a vender equipamentos de servidores de alta qualidade.

Com as vendas de servidores de baixo custo enfrentando dura competição de rivais como Hewlett-Packard, o negócio de hardware da Oracle tem visto sua receita cair trimestralmente desde a aquisição da Sun.

O crescente número de concorrentes que oferecem serviços de armazenagem online, a chamada "computação na nuvem", e a capacidade de clientes de variarem entre bancos de dados, software e hardware está tornando mais difícil para a Oracle vender seus produtos em pacotes lucrativos.

(Por Noel Randewich)