Oracle pode comprar Micros Systems por mais de US$5 bi, diz agência

As empresas estão em negociações exclusivas, mas podem não chegar a um acordo, afirmou a reportagem. As ações da Micros subiam cerca de 16 por cento no começo da tarde na Nasdaq, enquanto as da Oracle subiam um por cento.

A Oracle se recusou a comentar o assunto, enquanto representantes da Micros não puderam ser contatados de imediato.

O analista da FBR Capital Markets Daniel Ives disse que rivais da Oracle poderiam fazer também uma oferta para fazer os preços subirem. "Achamos que os candidatos mais prováveis são SAP e IBM, que oferece WebSphere, sua própria plataforma de comércio eletrônico", disse.

A Oracle tem desenvolvido sua própria plataforma de serviços de computação em nuvem e comprado pequenas companhias do ramo. Empresas menores, mas agressivas, como Salesforce.com e a Workday, têm superado as ofertas da Oracle com softwares competitivos e produtos ligados à Internet.

Se confirmada, a aquisição será a maior da Oracle desde que comprou a Sun Microsystems por 5,6 bilhões de dólares, em 2009.