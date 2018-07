Orange busca vender antenas de telefonia móvel na Espanha, diz fonte

"Diversas empresas de administração de infraestrutura estão sendo sondadas para ver quanto interesse há no mercado, embora ainda precise ser decidido se o acordo irá para frente ou não", disse a fonte, em referência a uma notícia no jornal Expansión.

O jornal disse que as antenas poderiam valer cerca de 885 milhões de euros, com base no valor pago pela operadora de infraestrutura Abertis por ativos similares da Telefónica em 2013.

As antenas normalmente são vendidas e depois alugadas de volta às ex-proprietárias e também outras operadoras.

(Por Robert Hetz)